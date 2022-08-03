Соблазнитель
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Соблазнитель

Соблазнитель (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

9.02010, Kokowääh
Мелодрама, Комедия121 мин18+

О фильме

Писатель Генри страдает от неразделeнной любви и творческого кризиса. Неожиданно на него сваливается предложение о работе над сценарием киноленты, в которой примет участие его бывшая подруга Катарина, в которую он влюблeн и поныне. Возникает надежда на второй шанс...

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соблазнитель»