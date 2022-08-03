Соблазнитель (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
9.02010, Kokowääh
Мелодрама, Комедия121 мин18+
О фильме
Писатель Генри страдает от неразделeнной любви и творческого кризиса. Неожиданно на него сваливается предложение о работе над сценарием киноленты, в которой примет участие его бывшая подруга Катарина, в которую он влюблeн и поныне. Возникает надежда на второй шанс...
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Тиль
Швайгер
- ТКРежиссёр
Торстен
Кюнстлер
- Актёр
Тиль
Швайгер
- ЭШАктриса
Эмма
Швайгер
- Актриса
Жасмин
Герат
- Актёр
Самуэль
Финци
- Актриса
Мерет
Беккер
- ФКАктриса
Фридерике
Кемптер
- МЛАктриса
Миранда
Леонхардт
- АЮАктриса
Анна
Юлия Капфельшпергер
- ДРАктриса
Джессика
Рихтер
- Актёр
Мишель
Матичевич
- БЯСценарист
Бела
Яржик
- Сценарист
Тиль
Швайгер
- Продюсер
Тиль
Швайгер
- БЯПродюсер
Бела
Яржик
- ТЦПродюсер
Томас
Циклер
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- МЕАктриса дубляжа
Мария
Емельянова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ГРХудожница
Габриэла
Роймер
- КфМонтажёр
Константин
фон Сельд