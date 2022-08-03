Соблазнитель (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Писатель Генри страдает от неразделeнной любви и творческого кризиса. Неожиданно на него сваливается предложение о работе над сценарием киноленты, в которой примет участие его бывшая подруга Катарина, в которую он влюблeн и поныне. Возникает надежда на второй шанс...

