Со вкусом можжевельника (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Шарлотта Рэмплинг в роли пожилой женщины, когда-то делавшей военные фоторепортажи, а теперь вынужденной передвигаться на инвалидной коляске, пить алкоголь и терпеть выходки своего внука. Рут – женщина почтенных лет, пристрастившаяся к джину. Она сломала ногу, поэтому ее сын Роберт настаивает, чтобы она переехала в Новую Зеландию, где он смог бы за ней ухаживать. На самом деле Роберт надеется, что появление Рут будет полезно для Сэма – его сына, которого недавно исключили из школы-интерната. Сэм все еще не может смириться со смертью матери. Вот только между Рут и ее внуком сразу же возникает неприязнь.



Со вкусом можжевельника смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.