Снайпер: Идеальное убийство
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Снайпер: Идеальное убийство

Снайпер: Идеальное убийство (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Sniper: Ultimate Kill
Боевики, Драмы89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Колумбийский наркобарон Хесус Моралес нанял снайпера по прозвищу «Дьявол», чтобы расширить свой грязный бизнес. Чтобы его остановить, в Колумбию направляются два американских спецагента.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Снайпер: Идеальное убийство»

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