Снайпер: Идеальное убийство (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Sniper: Ultimate Kill
Боевики, Драмы89 мин18+
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Сюжет
Колумбийский наркобарон Хесус Моралес нанял снайпера по прозвищу «Дьявол», чтобы расширить свой грязный бизнес. Чтобы его остановить, в Колумбию направляются два американских спецагента.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- КФРежиссёр
Клаудио
Фах
- ЧМАктёр
Чед
Майкл Коллинз
- ДГАктриса
Денай
Гарсиа
- Актёр
Билли
Зейн
- Актёр
Том
Беренджер
- ДЛАктёр
Джо
Ландо
- ПХАктёр
Педро
Хосе Пальярес
- ХКАктёр
Хайме
Корреа
- ЛААктёр
Луис
Альфредо Веласко
- ФКАктёр
Фелипе
Калеро
- ХПАктёр
Хуан
Пабло Гамбоа
- МФСценарист
Майкл
Фрост Бекнер
- КГПродюсер
Карл
Голдштейн
- КВПродюсер
Кристина
Вильяр
- РВОператор
Росс
В. Кларксон
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман