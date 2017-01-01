Снайпер: Идеальное убийство (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Колумбийский наркобарон Хесус Моралес нанял снайпера по прозвищу «Дьявол», чтобы расширить свой грязный бизнес. Чтобы его остановить, в Колумбию направляются два американских спецагента.



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