Смотрители (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая американка Мина живёт в ирландском городе Голуэй и работает в зоомагазине. Она отправляется доставить попугая в зоопарк около Белфаста, и вскоре машина ломается посреди дремучего леса. Близится ночь, надвигается нечто страшное, и Мина находит убежище в странном доме со стеклянной стеной, где живут трое. Они должны соблюдать определённые правила, чтобы не попасться так называемым смотрителям — чудовищам, которые каждую ночь приходят за ними наблюдать.



Смотрители смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.