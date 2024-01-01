Смотрители (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, The Watchers
Ужасы, Фэнтези18+
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Сюжет
Молодая американка Мина живёт в ирландском городе Голуэй и работает в зоомагазине. Она отправляется доставить попугая в зоопарк около Белфаста, и вскоре машина ломается посреди дремучего леса. Близится ночь, надвигается нечто страшное, и Мина находит убежище в странном доме со стеклянной стеной, где живут трое. Они должны соблюдать определённые правила, чтобы не попасться так называемым смотрителям — чудовищам, которые каждую ночь приходят за ними наблюдать.
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Информация
Рейтинг
- ИШРежиссёр
Ишана
Шьямалан
- ДЛАктёр
Джон
Линч
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- ШХАктриса
Шиван
Хьюлетт
- ОФАктриса
Олуэн
Фуэре
- ОФАктёр
Оливер
Финнегэн
- АБАктёр
Алистэр
Браммер
- ДКАктриса
Джорджина
Кэмпбелл
- ИШСценарист
Ишана
Шьямалан
- Продюсер
М.
Найт Шьямалан
- ЖТХудожница
Жил
�Тернер
- ГМХудожница
Гэвин
Мерфи
- НМХудожница
Неназома
МакНэми
- ФМХудожник
Фердия
Мерфи