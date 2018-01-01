WinkФильмыСмешная девчонкаАктёры и съёмочная группа фильма «Смешная девчонка»
Актёры и съёмочная группа фильма «Смешная девчонка»
Режиссёры
Актёры
АктрисаFanny Brice
Барбра СтрейзандBarbra Streisand
АктёрNick Arnstein
Омар ШарифOmar Sharif
АктрисаRose Brice
Кэй МедфордKay Medford
АктрисаGeorgia James
Энн ФренсисAnne Francis
АктёрFlorenz Ziegfeld
Уолтер ПиджонWalter Pidgeon
Актёр
Ли АлленLee Allen
АктрисаMrs. Strakosh
Мэй КуэстелMae Questel
АктёрBranca
Джералд МорGerald Mohr
АктёрKeeney
Фрэнк ФейленFrank Faylen
Актриса