Фильмы
Смешная девчонка
Актёры и съёмочная группа фильма «Смешная девчонка»

Режиссёры

Уильям Уайлер

William Wyler
Режиссёр

Актёры

Барбра Стрейзанд

Barbra Streisand
АктрисаFanny Brice
Омар Шариф

Omar Sharif
АктёрNick Arnstein
Кэй Медфорд

Kay Medford
АктрисаRose Brice
Энн Френсис

Anne Francis
АктрисаGeorgia James
Уолтер Пиджон

Walter Pidgeon
АктёрFlorenz Ziegfeld
Ли Аллен

Lee Allen
Актёр
Мэй Куэстел

Mae Questel
АктрисаMrs. Strakosh
Джералд Мор

Gerald Mohr
АктёрBranca
Фрэнк Фейлен

Frank Faylen
АктёрKeeney
Митти Лоуренс

Mittie Lawrence
Актриса

Сценаристы

Изобель Леннарт

Isobel Lennart
Сценарист

Продюсеры

Рэй Старк

Ray Stark
Продюсер

Актёры дубляжа

Капитолина Кузьмина

Актриса дубляжа
Владимир Сошальский

Актёр дубляжа
Нина Никитина

Актриса дубляжа
Серафима Холина

Актриса дубляжа
Алексей Полевой

Актёр дубляжа

Художники

Ирен Шарафф

Irene Sharaff
Художница
Уильям Кирнан

William Kiernan
Художник

Операторы

Хэрри Стрэдлинг ст.

Harry Stradling Sr.
Оператор

Композиторы

Жюль Стайн

Jule Styne
Композитор
Уолтер Шарф

Walter Scharf
Композитор