Смешная девчонка (фильм, 1968) смотреть онлайн
1968, Funny Girl
Мюзикл, Драма142 мин18+
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О фильме
На пути к славе и успеху Фанни Брайс пришлось пройти от гадкого утенка до прекрасного лебедя. На сцене она — звезда, охапки роз падают к ногам, зал взрывается овациями. Но за эти упоительные, волшебные секунды ей приходится расплачиваться горькими, одинокими ночами, полными слез и ревности.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- УУРежиссёр
Уильям
Уайлер
- БСАктриса
Барбра
Стрейзанд
- ОШАктёр
Омар
Шариф
- КМАктриса
Кэй
Медфорд
- ЭФАктриса
Энн
Френсис
- УПАктёр
Уолтер
Пиджон
- ЛААктёр
Ли
Аллен
- МКАктриса
Мэй
Куэстел
- ДМАктёр
Джералд
Мор
- ФФАктёр
Фрэнк
Фейлен
- МЛАктриса
Митти
Лоуренс
- ИЛСценарист
Изобель
Леннарт
- РСПродюсер
Рэй
Старк
- ККАктриса дубляжа
Капитолина
Кузьмина
- ВСАктёр дубляжа
Владимир
Сошальский
- ННАктриса дубляжа
Нина
Никитина
- СХАктриса дубляжа
Серафима
Холина
- АПАктёр дубляжа
Алексей
Полевой
- ИШХудожница
Ирен
Шарафф
- УКХудожник
Уильям
Кирнан
- ХСОператор
Хэрри
Стрэдлинг ст.
- ЖСКомпозитор
Жюль
Стайн
- УШКомпозитор
Уолтер
Шарф