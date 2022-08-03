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Смешная девчонка

Смешная девчонка (фильм, 1968) смотреть онлайн

1968, Funny Girl
Мюзикл, Драма142 мин18+

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О фильме

На пути к славе и успеху Фанни Брайс пришлось пройти от гадкого утенка до прекрасного лебедя. На сцене она — звезда, охапки роз падают к ногам, зал взрывается овациями. Но за эти упоительные, волшебные секунды ей приходится расплачиваться горькими, одинокими ночами, полными слез и ревности.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
142 мин / 02:22

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смешная девчонка»