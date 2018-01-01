Wink
Смертоносный воин
Актёры и съёмочная группа фильма «Смертоносный воин»

Режиссёры

Билл Коркоран

Bill Corcoran
Режиссёр

Актёры

Эктор Эчаваррия

Hector Echavarria
АктёрRain
Таня Кларк

Tanya Clarke
АктрисаKira
Ник Манкузо

Nick Mancuso
АктёрIvan
Кит Джардин

Keith Jardine
АктёрAndre
Сарэн Бойлэн

Sarain Boylan
АктрисаSophia
Кевин Джубинвилл

Kevin Jubinville
АктёрRussell
Рон Гэбриел

Ron Gabriel
АктёрGus Goldstone
Лара Даанс

Lara Daans
АктрисаAnka
Каиро Ноубл

Cairo Noble
АктёрJackey
Рашад Эванс

Rashad Evans
АктёрEl Croco

Сценаристы

Эктор Эчаваррия

Hector Echavarria
Сценарист
Имон Гленнон

Eamon Glennon
Сценарист

Продюсеры

Шон Бакли

Sean Buckley
Продюсер
Дэниэл Бекерман

Daniel Bekerman
Продюсер

Художники

Кармен Томпсон

Carmen Thompson
Художница

Операторы

Куртис Петерсен

Curtis Petersen
Оператор