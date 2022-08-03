Смертоносный воин
Wink
Фильмы
Смертоносный воин

Смертоносный воин (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.42009, Death Warrior
Ужасы, Драма86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Профессиональный боец ММА вовлечен в подпольный чемпионат боев без правил, чтобы спасти свою жену и ребенка, которых держит в заложниках безжалостный криминальный босс…

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Боевик, Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

3.5 КиноПоиск
2.9 IMDb