Биография

Эктор Эчаваррия — аргентинский актер, талантливый продюсер, кинорежиссер, отмеченный многочисленными наградами. Родился в Корриентесе 6 декабря 1969 года. С детства Эктор был болезненным ребенком и страдал от тяжелой астмы, потому родители поощряли его занятия боевыми искусствами, поскольку для них это было способом преодолеть болезнь. В возрасте 4 лет начал изучать тайцзи-цюань и китайский бокс у шаолиньского монаха Тун Го Цао. К 13 годам обучался дзюдо и джиу-джитсу под руководством Маямото из Кодокана. В подростковом возрасте занялся каратэ и тхэквондо. 11-кратный чемпион мира по кикбоксингу, занесен в Зал славы боевых искусств США в 2000 году. Стал самым молодым кикбоксером, профессионально вышедшим на ринг. Создан даже детский комикс по мотивам реальных подвигов бойца, где в главно роли – Эктор Эчаваррия. После случайной встречи с публицистом Майами Кэрол Майерс его спросили, не хочет ли он быть актером. В результате боец появился на премьере сезона 1988 года «Полиция Майами: вниз по счету». После аргентинский продюсер увидел его на экране и снял в боевике Los Extermineitors. Этот фильм с Эчаваррия и оба его продолжения стали самыми кассовыми зимними фильмами в Южной Америке. Некоторые из проектов, над которыми он работает, включают «Справедливость для всех», «Убить дракона» и другие. Продюсировал «Озеро мертвых» и «Фермерский дом».