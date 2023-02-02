Небольшой город охвачен страхом: серийный маньяк-убийца по прозвищу Пикассо преследует и убивает женщин, делая это с особой жестокостью и беспощадностью, каждый раз вырезая на теле жертвы кровавый рисунок, за что и получил такое прозвище.



