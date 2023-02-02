Смертельная жатва
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Смертельная жатва

Смертельная жатва (фильм, 2007) смотреть онлайн

6.32007, Fall Down Dead
Ужасы, Триллер89 мин18+

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О фильме

Небольшой город охвачен страхом: серийный маньяк-убийца по прозвищу Пикассо преследует и убивает женщин, делая это с особой жестокостью и беспощадностью, каждый раз вырезая на теле жертвы кровавый рисунок, за что и получил такое прозвище.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельная жатва»