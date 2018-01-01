Wink
Фильмы
Смертельная жатва
Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельная жатва»

Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельная жатва»

Режиссёры

Джон Кейес

Джон Кейес

Jon Keeyes
Режиссёр

Актёры

Доминик Суэйн

Доминик Суэйн

Dominique Swain
АктрисаChristie Wallace
Мехмет Гюнсюр

Мехмет Гюнсюр

Mehmet Günsür
АктёрDetective Stefan Kercheck (в титрах: Mehmet Gunsur)
Удо Кир

Удо Кир

Udo Kier
АктёрPicasso Killer / Aaron Garvey
Дэвид Кэрредин

Дэвид Кэрредин

David Carradine
АктёрWade Douglas
Р. Кит Харрис

Р. Кит Харрис

R. Keith Harris
АктёрDetective Lawrence Kellog
Моника Бырлэдяну

Моника Бырлэдяну

Monica Bîrlădeanu
АктрисаHelen Ritter (в титрах: Monica Dean)
Михаэла Радулеску

Михаэла Радулеску

Mihaela Radulescu
АктрисаTheresa
Бёрджесс Дженкинс

Бёрджесс Дженкинс

Burgess Jenkins
АктёрOfficer Earl Buchyk
Дженни Элден

Дженни Элден

Jennifer Alden
АктрисаMarie Zeitser
Лекси ДиБенедетто

Лекси ДиБенедетто

Lexi DiBenedetto
АктрисаZoe Wallace

Сценаристы

Рой Сэллоуз

Рой Сэллоуз

Roy Sallows
Сценарист

Продюсеры

Брэндон Бэйкер

Брэндон Бэйкер

Brandon Baker
Продюсер
Дэвид Кэрредин

Дэвид Кэрредин

David Carradine
Продюсер

Художники

София Мадалана Мартинес

София Мадалана Мартинес

Sophia Madalana Martinez
Художница

Монтажёры

Роберт Дж. Кастальдо

Роберт Дж. Кастальдо

Robert J. Castaldo
Монтажёр

Композиторы

Пинар Топрак

Пинар Топрак

Pinar Toprak
Композитор