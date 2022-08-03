Смертельная тропа (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.32019, Body at Brighton Rock
Ужасы, Драма83 мин18+
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О фильме
Рейнджер-волонтeр Венди соглашается подменить подругу, которой нужно уйти на свидание, и отправляется в одиночку патрулировать территорию опасного хребта. Сбившись с маршрута и наткнувшись на труп мужчины, слабо подготовленная и очень тревожная девушка начинает сходить с ума от страха.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.7 IMDb
- РБРежиссёр
Роксанна
Бенжамин
- КФАктриса
Карина
Фонтес
- КААктёр
Кэйси
Адамс
- ЭААктриса
Эмили
Альтхаус
- Актриса
Миранда
Бэйли
- МСАктёр
Мартин
Спэньер
- МПАктёр
Мэтт
Питерс
- СБАктриса
Сьюзэн
Бурк
- ДГАктёр
Джон
Гец
- БРАктёр
Броди
Рид
- ДФАктёр
Джон
Ф. Бич
- РБСценарист
Роксанна
Бенжамин
- КАПродюсер
Кристофер
Алендер
- РБПродюсер
Роксанна
Бенжамин
- КХПродюсер
Крис
Хардинг
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- МБМонтажёр
Мэтт
Бланделл
- ХГОператор
Ханна
Гетз
- ДАОператор
Дэвид
А. Смит
- ЛККомпозитор
Луис
Кастл