Рейнджер-волонтeр Венди соглашается подменить подругу, которой нужно уйти на свидание, и отправляется в одиночку патрулировать территорию опасного хребта. Сбившись с маршрута и наткнувшись на труп мужчины, слабо подготовленная и очень тревожная девушка начинает сходить с ума от страха.

