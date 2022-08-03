Смертельная тропа
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Смертельная тропа

Смертельная тропа (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.32019, Body at Brighton Rock
Ужасы, Драма83 мин18+

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О фильме

Рейнджер-волонтeр Венди соглашается подменить подругу, которой нужно уйти на свидание, и отправляется в одиночку патрулировать территорию опасного хребта. Сбившись с маршрута и наткнувшись на труп мужчины, слабо подготовленная и очень тревожная девушка начинает сходить с ума от страха.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельная тропа»