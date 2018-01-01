Wink
Смертельная тропа
Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельная тропа»

Режиссёры

Роксанна Бенжамин

Режиссёр

Актёры

Карина Фонтес

АктрисаWendy
Кэйси Адамс

АктёрRed
Эмили Альтхаус

АктрисаMaya
Миранда Бэйли

АктрисаSandra
Мартин Спэньер

АктёрDavey
Мэтт Питерс

АктёрKevin
Сьюзэн Бурк

АктрисаCoroner
Джон Гец

АктёрDetective
Броди Рид

АктёрCraig
Джон Ф. Бич

АктёрChip (в титрах: John Beach)

Сценаристы

Роксанна Бенжамин

Сценарист

Продюсеры

Кристофер Алендер

Продюсер
Роксанна Бенжамин

Продюсер
Крис Хардинг

Продюсер

Актёры дубляжа

Таисия Тришина

Актриса дубляжа
Алексей Костричкин

Актёр дубляжа
Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Юлия Черкасова

Актриса дубляжа
Александр Скиданов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Мэтт Бланделл

Монтажёр

Операторы

Ханна Гетз

Оператор
Дэвид А. Смит

Оператор

Композиторы

Луис Кастл

Композитор