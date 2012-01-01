Смертельная гонка 3: Ад (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Death Race 3: Inferno
Фантастика, Боевики18+
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Сюжет
Карл Лукас по прозвищу Франкенштейн - раскаявшийся преступник, легендарный участник жестокого и кровавого тюремного соревнования под названием Смертельная гонка. Чтобы обрести долгожданную свободу, ему осталось одержать лишь одну победу, но эта гонка опасна как никогда, ведь на этот раз она проходит в пустыне! Чтобы доказать свое превосходство, Лукасу предстоит справиться не только с безжалостными соперниками-гонщиками, но и с таинственными влиятельными врагами в смертоносной южно-африканской пустыне.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Роэль
Рейн
- ХМАктриса
Хлуби
Мбоя
- Актёр
Дэнни
Трехо
- Актёр
Робин
Шоу
- РХАктриса
Роксана
Хейуорд
- ФКАкт�ёр
Фредерик
Колер
- ТФАктриса
Танит
Феникс
- Актёр
Дюгрей
Скотт
- Актёр
Винг
Реймз
- БФАктёр
Барт
Фаш
- Актёр
Люк
Госс
- Сценарист
Пол
У. С. Андерсон
- ЧБСценарист
Чарльз
Б. Гриффит
- ТДСценарист
Тони
Джильо
- РТСценарист
Роберт
Том
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- МЭПродюсер
Майк
Эллиот
- Продюсер
Роджер
Корман
- Продюсер
Джереми
Болт
- ЭОХудожник
Эндрю
Орландо
- РИМонтажёр
Раду
Ион
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис