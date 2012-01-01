Смертельная гонка 3: Ад (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Карл Лукас по прозвищу Франкенштейн - раскаявшийся преступник, легендарный участник жестокого и кровавого тюремного соревнования под названием Смертельная гонка. Чтобы обрести долгожданную свободу, ему осталось одержать лишь одну победу, но эта гонка опасна как никогда, ведь на этот раз она проходит в пустыне! Чтобы доказать свое превосходство, Лукасу предстоит справиться не только с безжалостными соперниками-гонщиками, но и с таинственными влиятельными врагами в смертоносной южно-африканской пустыне.



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