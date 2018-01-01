Wink
Фильмы
Смерть в прерии
Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть в прерии»

Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть в прерии»

Режиссёры

Майкл Полиш

Michael Polish
Режиссёр

Актёры

Джина Карано

Gina Carano
АктрисаHattie McAllister
Ник Сирси

Nick Searcy
АктёрCaptain Miller
Дональд Серроне

Donald Cerrone
АктёрJeb McAllister (в титрах: Cowboy Cerrone)
Риз Бекер

Rhys Becker
АктёрWill McAllister (в титрах: Rhys Jackson Becker)
Хит Фриман

Heath Freeman
АктёрGold Teeth
Тайлер Фишер

Tyler Fisher
АктёрLong Hair
Гэбриел-Кэйн Дэй Льюис

Gabriel-Kane Day Lewis
АктёрThe Kid
Маттиас Хьюз

Matthias Hues
АктёрMr. Samuelson
Самира Армстронг

Samaire Armstrong
АктрисаSoiled Dove
Трэвис Миллс

Travis Mills
АктёрGideon

Продюсеры

Джина Карано

Gina Carano
Продюсер
Картер Боэм

Carter Boehm
Продюсер
Джереми Дэниал Боринг

Jeremy Boreing
Продюсер
Николя Картье

Nicolas Chartier
Продюсер

Актёры дубляжа

Инга Сметанина

Актриса дубляжа
Антон Морозов

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Леонид Дручинин

Актёр дубляжа

Художники

Эллиотт Гилберт

Elliott Gilbert
Художник
Эллисон Адамс

Allyson Adams
Художница

Операторы

Стивен Петивилль

Steeven Petitteville
Оператор

Композиторы

Далаль Брухман

Dalal Bruchmann
Композитор
Маэса Пуллман

Maesa Pullman
Композитор