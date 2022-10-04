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Смерть в прерии (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Минималистичный вестерн с Джиной Карано о матери, защищающей свой дом и детей от бандитов. Монтана после Гражданской войны в США. Семья Макаллистеров пытается выжить, ведя собственное хозяйство. Хэтти стремится поддерживать своего мужа Джеба, но про себя мечтает вернуться в Миссури. Джеб, прекрасно понимая настрой жены, отправляется в ближайший город, чтобы найти работу. Хэтти остается с детьми одна, и как раз в это время мимо проезжает банда преступников, которую возглавляет подозрительно общительный Капитан. Опасаясь за детей, Хэтти баррикадируется в доме, но бандиты настойчивы и, более того, много знают о ее семье. Что нужно Капитану и его прихвостням, узнаете, посмотрев фильм 2022 года «Смерть в прерии», доступном онлайн в сервисе Wink.
Рейтинг
- МПРежиссёр
Майкл
Полиш
- ДКАктриса
Джина
Карано
- Актёр
Ник
Сирси
- ДСАктёр
Дональд
Серроне
- РБАктёр
Риз
Бекер
- ХФАктёр
Хит
Фриман
- ТФАктёр
Тайлер
Фишер
- ГДАктёр
Гэбриел-Кэйн
Дэй Льюис
- МХАктёр
Маттиас
Хьюз
- СААктриса
Самира
Армстронг
- ТМАктёр
Трэвис
Миллс
- ДКПродюсер
Джина
Карано
- КБПродюсер
Картер
Боэм
- ДДПродюсер
Джереми
Дэниал Боринг
- Продюсер
Николя
Картье
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ЛДАктёр дубляжа
Леонид
Дручинин
- ЭГХудожник
Эллиотт
Гилберт
- ЭАХудожница
Эллисон
Адамс
- СПОператор
Стивен
Петивилль
- ДБКомпозитор
Далаль
Брухман
- МПКомпозитор
Маэса
Пуллман