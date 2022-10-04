Минималистичный вестерн с Джиной Карано о матери, защищающей свой дом и детей от бандитов. Монтана после Гражданской войны в США. Семья Макаллистеров пытается выжить, ведя собственное хозяйство. Хэтти стремится поддерживать своего мужа Джеба, но про себя мечтает вернуться в Миссури. Джеб, прекрасно понимая настрой жены, отправляется в ближайший город, чтобы найти работу. Хэтти остается с детьми одна, и как раз в это время мимо проезжает банда преступников, которую возглавляет подозрительно общительный Капитан. Опасаясь за детей, Хэтти баррикадируется в доме, но бандиты настойчивы и, более того, много знают о ее семье. Что нужно Капитану и его прихвостням, узнаете, посмотрев фильм 2022 года «Смерть в прерии», доступном онлайн в сервисе Wink.

