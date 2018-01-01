Wink
Случайно беременна
Актёры и съёмочная группа фильма «Случайно беременна»

Режиссёры

Марилу Берри

Marilou Berry
Режиссёр

Актёры

Марилу Берри

Marilou Berry
АктрисаJoséphine
Мехди Неббу

Mehdi Nebbou
АктёрGilles
Меди Садун

Medi Sadoun
АктёрMarc
Сара Суко

Sarah Suco
АктрисаSophie
Ванесса Гид

Vanessa Guide
АктрисаDiane
Сирил Гуи

Cyril Gueï
АктёрCyril
Жозиан Баласко

Josiane Balasko
АктрисаLa mère de Joséphine
Патрик Брауде

Patrick Braoudé
АктёрLe père de Joséphine
Виктория Абриль

Victoria Abril
АктрисаLa mère de Gilles / Andrée
Каролин Англад

Caroline Anglade
АктрисаAlexandra

Сценаристы

Марилу Берри

Marilou Berry
Сценарист
Пенелопа Бажьё

Pénélope Bagieu
Сценарист

Продюсеры

Ромен Ройтман

Romain Rojtman
Продюсер

Актёры дубляжа

Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Дарья Фролова

Актриса дубляжа
Татьяна Манетина

Актриса дубляжа

Художники

Лиза Корн

Lisa Korn
Художница

Операторы

Пьеррик Гантельми д’Иль

Pierric Gantelmi d'Ille
Оператор

Композиторы

Маттье Гоне

Matthieu Gonet
Композитор