Продолжение приключений Жозефины и ее идеального мужчины. После событий первой части прошло два года. У пары все хорошо, но неожиданно героиня узнает, что нее скоро будет ребенок. Приоритеты на ближайшее время меняются: нужно сохранить своего мужчину и стать, наконец, взрослой ответственной женщиной.

