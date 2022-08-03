Случайно беременна (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.22015, Joséphine s'arrondit
Комедия94 мин18+
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О фильме
Продолжение приключений Жозефины и ее идеального мужчины. После событий первой части прошло два года. У пары все хорошо, но неожиданно героиня узнает, что нее скоро будет ребенок. Приоритеты на ближайшее время меняются: нужно сохранить своего мужчину и стать, наконец, взрослой ответственной женщиной.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- МБРежиссёр
Марилу
Берри
- МБАктриса
Марилу
Берри
- Актёр
Мехди
Неббу
- МСАктёр
Меди
Садун
- ССАктриса
Сара
Суко
- ВГАктриса
Ванесса
Гид
- СГАктёр
Сирил
Гуи
- ЖБАктриса
Жозиан
Баласко
- ПБАктёр
Патрик
Брауде
- ВААктриса
Виктория
Абриль
- КААктриса
Каролин
Англад
- МБСценарист
Марилу
Берри
- ПБСценарист
Пенелопа
Бажьё
- РРПродюсер
Ромен
Ройтман
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ЛКХудожница
Лиза
Корн
- ПГОператор
Пьеррик
Гантельми д’Иль
- МГКомпозитор
Маттье
Гоне