Случайно беременна
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Случайно беременна

Случайно беременна (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.22015, Joséphine s'arrondit
Комедия94 мин18+

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О фильме

Продолжение приключений Жозефины и ее идеального мужчины. После событий первой части прошло два года. У пары все хорошо, но неожиданно героиня узнает, что нее скоро будет ребенок. Приоритеты на ближайшее время меняются: нужно сохранить своего мужчину и стать, наконец, взрослой ответственной женщиной.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Случайно беременна»