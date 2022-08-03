Слоны могут играть в футбол (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.72018, Слоны могут играть в футбол
Мелодрама105 мин16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фантазия на тему набоковской «Лолиты» от режиссера «Рассказов» Михаила Сегала. Бизнес-эксперт Дмитрий проездом оказывается в Одессе и, решив навестить старого друга, оказывается на семнадцатилетии его дочери Маши. Так начинается цепь странных взаимоотношений героя с молодыми девушками.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- МСРежиссёр
Михаил
Сегал
- Актёр
Владимир
Мишуков
- Актриса
Софья
Гершевич
- ВПАктриса
Варвара
Пахомова
- АБАктриса
Александра
Быстржицкая
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудочкин
- ДФАктёр
Денис
Фомин
- НГАктриса
Надежда
Горелова
- МСАктёр
Михаил
Сегал
- Актёр
Юрий
Быков
- ИПАктриса
Ирина
Пахомова
- МССценарист
Михаил
Сегал
- Продюсер
Андрей
Новиков
- Продюсер
Александр
Котелевский
- СЧПродюсер
Сергей
Члиянц
- ИЕПродюсер
Игорь
Есин
- НБХудожница
Наталия
Белякова
- МСМонтажёр
Михаил
Сегал
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович
- МСКомпозитор
Михаил
Сегал