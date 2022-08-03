Слоны могут играть в футбол (фильм, 2018) смотреть онлайн

Фантазия на тему набоковской «Лолиты» от режиссера «Рассказов» Михаила Сегала. Бизнес-эксперт Дмитрий проездом оказывается в Одессе и, решив навестить старого друга, оказывается на семнадцатилетии его дочери Маши. Так начинается цепь странных взаимоотношений героя с молодыми девушками.

