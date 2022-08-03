Слоны могут играть в футбол
Wink
Фильмы
Слоны могут играть в футбол

Слоны могут играть в футбол (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.72018, Слоны могут играть в футбол
Мелодрама105 мин16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фантазия на тему набоковской «Лолиты» от режиссера «Рассказов» Михаила Сегала. Бизнес-эксперт Дмитрий проездом оказывается в Одессе и, решив навестить старого друга, оказывается на семнадцатилетии его дочери Маши. Так начинается цепь странных взаимоотношений героя с молодыми девушками.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Слоны могут играть в футбол»