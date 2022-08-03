В фильме рассказывается история 11-летней девочки по прозвищу Skunk, что можно перевести как Скунс или Вонючка (причем так ее называют самые любящие и близкие). Вонючка – необычный ребенок, она по-взрослому дружит, по-взрослому чувствует, не понимает несправедливости и пытается защитить дорогих ей людей…

