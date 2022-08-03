Сломленные (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Broken
Драма, Мелодрама87 мин18+
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О фильме
В фильме рассказывается история 11-летней девочки по прозвищу Skunk, что можно перевести как Скунс или Вонючка (причем так ее называют самые любящие и близкие). Вонючка – необычный ребенок, она по-взрослому дружит, по-взрослому чувствует, не понимает несправедливости и пытается защитить дорогих ей людей…
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- РНРежиссёр
Руфус
Норрис
- ЭЛАктриса
Элуиз
Лоуренс
- Актёр
Тим
Рот
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- ЗМАктриса
Зана
Марьянович
- БМАктёр
Билл
Милнер
- РЭАктёр
Роберт
Эммс
- Актёр
Рори
Киннер
- ДСАктёр
Джордж
Саджиант
- РКАктриса
Розали
Коски-Хенсман
- Актёр
Дэнис
Лосон
- МОСценарист
Марк
О’Роу
- БКПродюсер
Билл
Кенрайт
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- ДПХудожница
Джейн
Петри
- ВБМонтажёр
Виктория
Бойделл
- РХОператор
Роб
Харди
- ДАКомпозитор
Дэймон
Албарн
- НДКомпозитор
Нельсон
Де Фрейтас