Слежка (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
История театрального драматурга, в ходе создания своего очередного произведения осознающего, что в ее голове творится что-то неладное. Героине предстоит выяснить, что это - повреждение рассудка, вызванного муками творчества, или чей-то злой умысел. Хотя сделать это ей будет непросто, ночные кошмары и видения делают творческий процесс невыносимым.
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ДАРежиссёр
Джей
Ананья
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Джеймс
Франко
- ДХАктёр
Джош
Хэмилтон
- МААктриса
Марин
Айрлэнд
- Актриса
Кэтрин
Уотерстон
- ДДАктриса
Дагмара
Доминчик
- ЛРАктриса
Лайла
Робинс
- ДЭАктриса
Джули
Энн Эмери
- ИДАктриса
Иса
Дэвис
- МЛАктёр
Майк
Любик
- ДАСценарист
Джей
Ананья
- ВДПродюсер
Винс
Джоливетт
- МЛПродюсер
Майлз
Леви
- ДАОператор
Джей
Ананья
- ПКОператор
Питер
Кейрнс
- КВОператор
Кристина
Ворос
- ТАКомпозитор
Ти
Ананья