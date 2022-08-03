История театрального драматурга, в ходе создания своего очередного произведения осознающего, что в ее голове творится что-то неладное. Героине предстоит выяснить, что это - повреждение рассудка, вызванного муками творчества, или чей-то злой умысел. Хотя сделать это ей будет непросто, ночные кошмары и видения делают творческий процесс невыносимым.

