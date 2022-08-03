Слежка
Wink
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Слежка
5.82012, The Letter
Триллер, Детектив89 мин18+

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Слежка (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме

История театрального драматурга, в ходе создания своего очередного произведения осознающего, что в ее голове творится что-то неладное. Героине предстоит выяснить, что это - повреждение рассудка, вызванного муками творчества, или чей-то злой умысел. Хотя сделать это ей будет непросто, ночные кошмары и видения делают творческий процесс невыносимым.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Слежка»