Слепой
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Слепой

Слепой (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.12012, À l'aveugle
Боевики, Триллеры89 мин18+

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Сюжет

Советница по культуре Франции жестоко убита в собственной квартире. Сначала подозрения полиции падают на ревнивого бойфренда жертвы. Но когда при схожих обстоятельствах погибает русский олигарх, следователь Лассаль начинает подозревать слепого военного инвалида, ставшего киллером.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb