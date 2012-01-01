Слепой (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.12012, À l'aveugle
Боевики, Триллеры89 мин18+
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Сюжет
Советница по культуре Франции жестоко убита в собственной квартире. Сначала подозрения полиции падают на ревнивого бойфренда жертвы. Но когда при схожих обстоятельствах погибает русский олигарх, следователь Лассаль начинает подозревать слепого военного инвалида, ставшего киллером.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb