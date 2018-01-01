Wink
Слава
Актёры и съёмочная группа фильма «Слава»

Актёры и съёмочная группа фильма «Слава»

Режиссёры

Кевин Танчароэн

Kevin Tancharoen
Режиссёр

Актёры

Кей Панабэйкер

Kay Panabaker
АктрисаJenny Garrison
Уолтер Перес

Walter Perez
АктёрVictor Tavares
Нэтари Наутон

Naturi Naughton
АктрисаDenise Dupree
Ашер Монро

Asher Monroe
АктёрMarco (в титрах: Asher Book)
Керингтон Пэйн

Kherington Payne
АктрисаAlice Ellerton
Коллинз Пенни

Collins Pennie
АктёрMalik Washburn
Кристи Флорес

Kristy Flores
АктрисаRosie Martinez
Пол МакГилл

Paul McGill
АктёрKevin Barrett
Биби Ньювирт

Bebe Neuwirth
АктрисаMs. Kraft
Пол Яконо

Paul Iacono
АктёрNeil Baczynsky

Сценаристы

Эллисон Барнетт

Allison Burnett
Сценарист

Продюсеры

Марк Кантон

Mark Canton
Продюсер
Гари Лучези

Gary Lucchesi
Продюсер
Том Розенберг

Tom Rosenberg
Продюсер

Актёры дубляжа

Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Полина Щербакова

Актриса дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Наталья Грачёва

Актриса дубляжа

Художники

Скотт Миэн

Scott Meehan
Художник
Синди Карр

Cindy Carr
Художница

Монтажёры

Майрон И. Керстайн

Myron Kerstein
Монтажёр

Операторы

Скотт Кеван

Scott Kevan
Оператор

Композиторы

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор