Слава (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.02009, Fame
Мюзикл, Мелодрама102 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В престижной Нью-йоркской школе искусства студенты из всех слоев общества, будущие танцоры, певцы, актеры и художники, получают шанс осуществить свои мечты, но только талант, одержимость и непомерный труд могут привести их к славе.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- КТРежиссёр
Кевин
Танчароэн
- КПАктриса
Кей
Панабэйкер
- УПАктёр
Уолтер
Перес
- ННАктриса
Нэтари
Наутон
- АМАктёр
Ашер
Монро
- КПАктриса
Керингтон
Пэйн
- КПАктёр
Коллинз
Пенни
- КФАктриса
Кристи
Флорес
- ПМАктёр
Пол
МакГилл
- БНАктриса
Биби
Ньювирт
- ПЯАктёр
Пол
Яконо
- ЭБСценарист
Эллисон
Барнетт
- Продюсер
Марк
Кантон
- Продюсер
Гари
Лучези
- Продюсер
Том
Розенберг
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- СМХудожник
Скотт
Миэн
- СКХудожница
Синди
Карр
- МИМонтажёр
Майрон
И. Керстайн
- СКОператор
Скотт
Кеван
- МАКомпозитор
Марк
Айшем