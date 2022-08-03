Сламбер: Лабиринты сна
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Сламбер: Лабиринты сна

Сламбер: Лабиринты сна (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.42017, Slumber
Ужасы80 мин18+

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О фильме

Врач-сомнолог и сторонница научного мышления Элис Арнольдс вынуждена пересмотреть свои убеждения, столкнувшись с семьей сложных пациентов. Во время сна их посещает паразитирующий ночной демон.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сламбер: Лабиринты сна»