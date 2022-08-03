Сламбер: Лабиринты сна (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.42017, Slumber
Ужасы80 мин18+
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О фильме
Врач-сомнолог и сторонница научного мышления Элис Арнольдс вынуждена пересмотреть свои убеждения, столкнувшись с семьей сложных пациентов. Во время сна их посещает паразитирующий ночной демон.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.7 IMDb
- Актриса
Мэгги
Кью
- УКАктёр
Уилл
Кемп
- СВАктриса
Софиа
Вайсман
- КБАктриса
Кристен
Буш
- СТАктёр
Сэм
Тротон
- ЛБАктёр
Лукас
Бонд
- Актриса
Онор
Нифси
- Актёр
Сильвестр
МакКой
- ВААктёр
Винсент
Андриано
- УХАктёр
Уильям
Хоуп
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- ПМОператор
Полли
Морган