Wink
Фильмы
Сладкий и гадкий

Сладкий и гадкий (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Sweet and Lowdown
Комедия, Музыка91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Рассказ о жизни легендарного гитариста Эммета Рэя, о его любовных подвигах, творческом кризисе и долгожданном успехе…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Музыка
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb