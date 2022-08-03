Скуби-Ду! Пираты на абордаж! (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.52006, Scooby-Doo! Pirates Ahoy!
Мультфильм67 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
О ужас! Скуби-Ду и его команда были до смерти напуганы, когда отправились в страшный круиз в одно из самых таинственных мест на земле — легендарный Бермудский треугольник! Друзей пугают на каждом шагу — то пришельцы, то ужасные Пираты-Призраки.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЧШРежиссёр
Чак
Шитз
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- ККАктёр
Кэйси
Касем
- МКАктриса
Минди
Кон
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- РПАктёр
Рон
Перлман
- ФРАктёр
Фредди
Родригес
- ТКАктёр
Тим
Конуэй
- ЭМАктриса
Эди
Макклёрг
- Актриса
Кэти
Нэджими
- Актёр
Арсенио
Холл
- САСценарист
Скотт
Алан Томас
- ЧШПродюсер
Чак
Шитз
- ДБПродюсер
Джозеф
Барбера
- ВМПродюсер
Вера
Моралес
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- САКомпозитор
Стивен
Аргила