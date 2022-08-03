Скуби-Ду! Пираты на абордаж!
Wink
Детям
Скуби-Ду! Пираты на абордаж!

Скуби-Ду! Пираты на абордаж! (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.52006, Scooby-Doo! Pirates Ahoy!
Мультфильм67 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

О ужас! Скуби-Ду и его команда были до смерти напуганы, когда отправились в страшный круиз в одно из самых таинственных мест на земле — легендарный Бермудский треугольник! Друзей пугают на каждом шагу — то пришельцы, то ужасные Пираты-Призраки.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скуби-Ду! Пираты на абордаж!»