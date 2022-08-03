Скуби-Ду! Абракадабра-Ду (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.52009, Scooby-Doo! Abracadabra-Doo
Мультфильм, Семейный73 мин6+
О фильме
Группа отправляется в гости к младшей сестре Велмы, Мадлен. Она изучает волшебные фокусы в Академии волшебства «Верлин-Мерлин», где будто бы видели гигантского грифона. Группа решает узнать обо всем подробнее.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СБРежиссёр
Спайк
Брандт
- ТЧРежиссёр
Тони
Червоне
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- МКАктриса
Минди
Кон
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ДААктёр
Дэйв
Аттелль
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- ДДАктриса
Дайан
Делано
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- ОХАктриса
Оливия
Хэк
- ДМАктриса
Дэника
Маккеллар
- АБСценарист
Алан
Барнетт
- ПДСценарист
Пол
Дини
- УХСценарист
Уильям
Ханна
- СБПродюсер
Спайк
Брандт
- ТЧПродюсер
Тони
Червоне
- АБПродюсер
Алан
Барнетт
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ТБХудожник
Тед
Бэкман
- ЭСХудожник
Эрик
Семонес