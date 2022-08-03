Скуби-Ду! Абракадабра-Ду
Wink
Детям
Скуби-Ду! Абракадабра-Ду

Скуби-Ду! Абракадабра-Ду (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.52009, Scooby-Doo! Abracadabra-Doo
Мультфильм, Семейный73 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Группа отправляется в гости к младшей сестре Велмы, Мадлен. Она изучает волшебные фокусы в Академии волшебства «Верлин-Мерлин», где будто бы видели гигантского грифона. Группа решает узнать обо всем подробнее.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скуби-Ду! Абракадабра-Ду»