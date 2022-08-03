Сказка про темноту (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Сказка про темноту
Драма77 мин18+
Ангелина живет в огромном портовом городе на теплом море русского Дальнего Востока. На южных улицах ночью и днем молодые, красивые, энергичные мужчины и женщины заняты одной заботой: знакомиться, флиртовать, влюбляться. Геля же — милая, красивая, интеллигентная девушка — совершенно одинока.
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Николай
Хомерики
- Актриса
Алиса
Хазанова
- Актёр
Борис
Каморзин
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- ЛБАктриса
Лариса
Белоброва
- АКАктёр
Андрей
Касницкий
- АЧАктриса
Анна
Чалая
- СКАктриса
Софья
Карабулина
- ИБАктёр
Игорь
Бычков
- Сценарист
Николай
Хомерики
- АРСценарист
Александр
Родионов
- РБПродюсер
Роман
Борисевич
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- МКПродюсер
Михаил
Колодяжный
- ДДМонтажёр
Даша
Данилова
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев