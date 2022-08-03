Сказка про темноту (фильм, 2009) смотреть онлайн

Ангелина живет в огромном портовом городе на теплом море русского Дальнего Востока. На южных улицах ночью и днем молодые, красивые, энергичные мужчины и женщины заняты одной заботой: знакомиться, флиртовать, влюбляться. Геля же — милая, красивая, интеллигентная девушка — совершенно одинока.

