Wink
Фильмы
Сказка про темноту

Сказка про темноту (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Сказка про темноту
Драма77 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Ангелина живет в огромном портовом городе на теплом море русского Дальнего Востока. На южных улицах ночью и днем молодые, красивые, энергичные мужчины и женщины заняты одной заботой: знакомиться, флиртовать, влюбляться. Геля же — милая, красивая, интеллигентная девушка — совершенно одинока.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сказка про темноту»