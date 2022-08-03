Скандальный дневник (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.72006, Notes on a Scandal
Триллер, Мелодрама88 мин18+
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О фильме
Преподавательница гуманитарных наук Шеба Харт заводит роман со своим пятнадцатилетним учеником. Тайная связь грозится стать достоянием общественности, когда об этом узнает другая преподавательница по имени Барбара…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Эйр
- Актриса
Джуди
Денч
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Билл
Найи
- ЭСАктёр
Эндрю
Симпсон
- ТДАктёр
Том
Джорджсон
- ММАктёр
Майкл
Мэлоуни
- ДСАктриса
Джоанна
Скэнлэн
- Актёр
Шон
Паркес
- ЭКАктриса
Эмма
Кеннеди
- СКАктриса
Сирита
Кумар
- ПМСценарист
Патрик
Марбер
- ЗХСценарист
Зои
Хеллер
- РФПродюсер
Роберт
Фокс
- Продюсер
Скотт
Рудин
- Продюсер
Редмонд
Моррис
- ТХХудожник
Тим
Хэтли
- ДБМонтажёр
Джон
Блум
- КМОператор
Крис
Менгис
- ФГКомпозитор
Филип
Гласс