Скандальный дневник
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Скандальный дневник

Скандальный дневник (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.72006, Notes on a Scandal
Триллер, Мелодрама88 мин18+

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О фильме

Преподавательница гуманитарных наук Шеба Харт заводит роман со своим пятнадцатилетним учеником. Тайная связь грозится стать достоянием общественности, когда об этом узнает другая преподавательница по имени Барбара…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скандальный дневник»