Скачок во времени
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Скачок во времени
6.32017, Stasis
Фантастика, Приключения81 мин18+

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Скачок во времени (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Очнувшись в полном одиночестве после вечеринки, Эва отправляется домой. К своему удивлению девушка обнаруживает, что в еe постели уже спит незнакомка, которая как две капли воды похожа неe. Только эта девушка - не Эва. Путешествующая во времени беглянка украла у Эвы всe: тело, личность, жизнь. Теперь настоящая Эва - не более чем привидение, никто не видит и не слышит еe. Но только она может остановить происходящее безумие и вернуть временной континуум в норму.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скачок во времени»