6.32017, Stasis
Фантастика, Приключения81 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Скачок во времени (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Очнувшись в полном одиночестве после вечеринки, Эва отправляется домой. К своему удивлению девушка обнаруживает, что в еe постели уже спит незнакомка, которая как две капли воды похожа неe. Только эта девушка - не Эва. Путешествующая во времени беглянка украла у Эвы всe: тело, личность, жизнь. Теперь настоящая Эва - не более чем привидение, никто не видит и не слышит еe. Но только она может остановить происходящее безумие и вернуть временной континуум в норму.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
3.0 IMDb
- АХАктриса
Анна
Харр
- МГАктёр
Марк
Гроссман
- ТМАктриса
Тиана
Масаниаи
- КТАктёр
Калеб
Томас
- РЛАктёр
Ричард
Липперт
- ДЛАктёр
Джефф
Локкер
- ГЛАктёр
Грег
Лутс
- ГШАктёр
Грегори
Шелби
- КБАктриса
Келси
Бозе
- ПРПродюсер
Пирри
Реджинальд Тео
- ВУПродюсер
Ван
Уайт
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- МФХудожник
Марк
Фенласон
- МКХудожница
Меган
Коттрелл
- КРМонтажёр
Крис
Рот
- ДСОператор
Дастин
Супенчек
- СГКомпозитор
Скотт
Глазгоу