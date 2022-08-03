Скачок во времени (фильм, 2017) смотреть онлайн

Очнувшись в полном одиночестве после вечеринки, Эва отправляется домой. К своему удивлению девушка обнаруживает, что в еe постели уже спит незнакомка, которая как две капли воды похожа неe. Только эта девушка - не Эва. Путешествующая во времени беглянка украла у Эвы всe: тело, личность, жизнь. Теперь настоящая Эва - не более чем привидение, никто не видит и не слышит еe. Но только она может остановить происходящее безумие и вернуть временной континуум в норму.

