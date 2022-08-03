Wink
Фильмы
Синистер

Фильм Синистер (2012)

2012, Sinister
Ужасы105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Вместе с семьей автор детективов поселяется в доме, где почти год назад развернулась леденящая душу трагедия — были убиты все жильцы. Писатель находит видеозаписи, которые являются ключом к тайне преступления. В доме начинают происходить жуткие вещи и теперь под угрозой жизнь его близких.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Синистер»