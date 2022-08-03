О фильме
Вместе с семьей автор детективов поселяется в доме, где почти год назад развернулась леденящая душу трагедия — были убиты все жильцы. Писатель находит видеозаписи, которые являются ключом к тайне преступления. В доме начинают происходить жуткие вещи и теперь под угрозой жизнь его близких.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Скотт
Дерриксон
- Актёр
Итан
Хоук
- ДРАктриса
Джульет
Райлэнс
- ФДАктёр
Фред
Долтон Томпсон
- ДРАктёр
Джеймс
Рэнсон
- МХАктёр
Майкл
Холл Д’Аддарио
- КФАктриса
Клер
Фоли
- РРАктёр
Роб
Райли
- ТСАктёр
Тэвис
Смайли
- ДЗАктриса
Джанет
Заппала
- ВЛАктриса
Виктория
Ли
- Сценарист
Скотт
Дерриксон
- СРСценарист
С.
Роберт Каргилл
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- БКПродюсер
Бэйли
Конуэй
- Продюсер
Скотт
Дерриксон
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Локтионова
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Романько-Киселёва
- ДЭХудожник
Джон
Эль Манахи
- ДБХудожник
Дэвид
Брисбин
- КНОператор
Кристофер
Норр
- Композитор
Кристофер
Янг