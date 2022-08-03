Вместе с семьей автор детективов поселяется в доме, где почти год назад развернулась леденящая душу трагедия — были убиты все жильцы. Писатель находит видеозаписи, которые являются ключом к тайне преступления. В доме начинают происходить жуткие вещи и теперь под угрозой жизнь его близких.

