Сила воли (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Race
Исторический, Драма121 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
История легендарного чернокожего атлета Джесси Оуэнса, чье невероятное упорство привело его на Олимпийские игры 1936 года в нацистском Берлине. Встретившиеся на его пути преграды и искушения — ничто в сравнении с грандиозным забегом, за которым следил весь мир...
СтранаКанада, Германия, Франция
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СХРежиссёр
Стивен
Хопкинс
- СДАктёр
Стефан
Джеймс
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- ЭГАктёр
Элай
Гори
- ШБАктриса
Шанис
Бэнтон
- Актриса
Кэрис
ван Хаутен
- Актёр
Джереми
Айронс
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- ДКАктёр
Давид
Кросс
- ДХАктёр
Джонатан
Хиггинс
- ТКАктёр
Тони
Кёрран
- ДШСценарист
Джо
Шрэпнел
- СХПродюсер
Стивен
Хопкинс
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АОХудожник
Андреас
Ольсхаусен
- МДХудожник
Марио
Давиньон
- АВХудожник
Андре
Валаде
- ДСМонтажёр
Джон
Смит
- ПЛОператор
Питер
Леви
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман