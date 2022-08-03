Сила воли (фильм, 2016) смотреть онлайн

История легендарного чернокожего атлета Джесси Оуэнса, чье невероятное упорство привело его на Олимпийские игры 1936 года в нацистском Берлине. Встретившиеся на его пути преграды и искушения — ничто в сравнении с грандиозным забегом, за которым следил весь мир...

