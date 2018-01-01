Wink
Сила девяти Богов
Актёры и съёмочная группа фильма «Сила девяти Богов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сила девяти Богов»

Актёры

Конокчат Манятон

Kanokchat Manyaton
АктёрOtt
Савитри Суттичанонд

Savitree Suttichanond
АктрисаXiao Lan
Сиричай Чароенкиджтанкул

Sirichai Charoenkijtanakul
АктёрRed Asura
Рачипол Ямсаенг

Rachphol Yamsaeng
АктёрVata
Ворарит Фуангаромья

Vorarit Fuangaromya
АктёрDehayaksa
Нимит Луксамипонг

Nimit Luksameepong
АктёрBlack Jagger
Дхамакара Джакраворавут

Dhamakara Jakraworawut
АктёрGeneral Pann
Контхорн Таечоларн

Konthorn Taecholarn
АктёрLaung Rueng
Сансерн Покесомбат

Sansern Pokesombat
АктёрOld Prophet
Суванди Джакраворавудх

Suwandee Jakravoravudh
АктрисаGeeza

Сценаристы

Супхакорн Риансуван

Suphakorn Riansuwan
Сценарист

Актёры дубляжа

Станислав Тикунов

Актёр дубляжа
Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа
Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Владислав Копп

Актёр дубляжа

Композиторы

Райан Шор

Ryan Shore
Композитор