Актёры и съёмочная группа фильма «Сила девяти Богов»
Актёры
АктёрOtt
Конокчат МанятонKanokchat Manyaton
АктрисаXiao Lan
Савитри СуттичанондSavitree Suttichanond
АктёрRed Asura
Сиричай ЧароенкиджтанкулSirichai Charoenkijtanakul
АктёрVata
Рачипол ЯмсаенгRachphol Yamsaeng
АктёрDehayaksa
Ворарит ФуангаромьяVorarit Fuangaromya
АктёрBlack Jagger
Нимит ЛуксамипонгNimit Luksameepong
АктёрGeneral Pann
Дхамакара ДжакраворавутDhamakara Jakraworawut
АктёрLaung Rueng
Контхорн ТаечоларнKonthorn Taecholarn
АктёрOld Prophet
Сансерн ПокесомбатSansern Pokesombat
АктрисаGeeza