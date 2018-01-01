WinkФильмыШум и яростьАктёры и съёмочная группа фильма «Шум и ярость»
Актёры и съёмочная группа фильма «Шум и ярость»
Режиссёры
Актёры
АктёрBenjy Compson
Джеймс ФранкоJames Franco
АктёрFather
Тим Блейк НельсонTim Blake Nelson
АктёрJason Compson IV
Скотт ХейзScott Haze
АктрисаDilsey
Лоретта ДивайнLoretta Devine
АктрисаCaddy Compson
Ана О’РайлиAhna O'Reilly
АктрисаMiss Quentin
Джои КингJoey King
Актёр
Джейкоб ЛобJacob Loeb
Актриса
Джанет ДжонсJanet Jones
Актёр
Дуайт ГенриDwight Henry
АктёрDalton Ames