Шум и ярость
Актёры и съёмочная группа фильма «Шум и ярость»

Режиссёры

Джеймс Франко

James Franco
Режиссёр

Актёры

Джеймс Франко

James Franco
АктёрBenjy Compson
Тим Блейк Нельсон

Tim Blake Nelson
АктёрFather
Скотт Хейз

Scott Haze
АктёрJason Compson IV
Лоретта Дивайн

Loretta Devine
АктрисаDilsey
Ана О’Райли

Ahna O'Reilly
АктрисаCaddy Compson
Джои Кинг

Joey King
АктрисаMiss Quentin
Джейкоб Лоб

Jacob Loeb
Актёр
Джанет Джонс

Janet Jones
Актриса
Дуайт Генри

Dwight Henry
Актёр
Логан Маршалл-Грин

Logan Marshall-Green
АктёрDalton Ames

Сценаристы

Уильям Фолкнер

William Faulkner
Сценарист

Продюсеры

Кэролайн Арагон

Caroline Aragon
Продюсер
Винс Джоливетт

Vince Jolivette
Продюсер
Майлз Леви

Miles Levy
Продюсер

Художники

Эрик Морелл

Eric Morrell
Художник

Монтажёры

Иэн Олдз

Ian Olds
Монтажёр

Операторы

Брюс Тьерри Чун

Bruce Thierry Cheung
Оператор

Композиторы

Тим О’Кифи

Tim O'Keefe
Композитор