WinkФильмыШтамм АндромедаАктёры и съёмочная группа фильма «Штамм Андромеда»
Актёры и съёмочная группа фильма «Штамм Андромеда»
Режиссёры
Актёры
АктёрDr. Jeremy Stone
Артур ХиллArthur Hill
АктёрDr. Charles Dutton
Дэвид УэйнDavid Wayne
АктёрDr. Mark Hall
Джеймс ОлсонJames Olson
АктрисаDr. Ruth Leavitt
Кейт РидKate Reid
Актриса
Паула КеллиPaula Kelly
АктёрJackson
Джордж МитчеллGeorge Mitchell
АктёрMajor Manchek
Рамон БиериRamon Bieri
АктёрDr. Robertson
Кермит МёрдокKermit Murdock
Актёр
Эдвард О’БрайэнRichard O'Brien
Актёр