Штамм Андромеда (фильм, 1971) смотреть онлайн

На аризонский городок Пидмонт падает космический зонд, с которого по территории распространяются смертельные болезнетворные микроорганизмы. Все горожане погибают, в живых остаются лишь старик и младенец. Пока группа биологов пытается найти антидот, загадочный вирус распространяется по США.

