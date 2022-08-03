Штамм Андромеда (фильм, 1971) смотреть онлайн
7.31971, The Andromeda Strain
Фантастика, Триллер125 мин0+
О фильме
На аризонский городок Пидмонт падает космический зонд, с которого по территории распространяются смертельные болезнетворные микроорганизмы. Все горожане погибают, в живых остаются лишь старик и младенец. Пока группа биологов пытается найти антидот, загадочный вирус распространяется по США.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоSD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- РУРежиссёр
Роберт
Уайз
- АХАктёр
Артур
Хилл
- ДУАктёр
Дэвид
Уэйн
- ДОАктёр
Джеймс
Олсон
- КРАктриса
Кейт
Рид
- ПКАктриса
Паула
Келли
- ДМАктёр
Джордж
Митчелл
- РБАктёр
Рамон
Биери
- КМАктёр
Кермит
Мёрдок
- ЭОАктёр
Эдвард
О’Брайэн
- ПХАктёр
Питер
Хоббс
- НГСценарист
Нельсон
Гиддинг
- МКСценарист
Майкл
Крайтон
- РУПродюсер
Роберт
Уайз
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- УХХудожник
Уильям
Х. Тантк
- РХОператор
Ричард
Х. Клайн
- ДМКомпозитор
Джил
Мелл