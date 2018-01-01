Шоу Мистико
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Шоу Мистико

Шоу Мистико (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.12018, O Grande Circo Místico
Драмы101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Начало двадцатого века. Сын почтенного доктора Фредерик Книпс влюбляется в акробатку Беатрис, разрывает отношения с родителями и на все сбережения покупает передвижной цирк для дамы сердца. Так начинается драматичная история цирковой династии, чье шоу пользуется успехом уже более ста лет.

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Информация

Страна
Бразилия, Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шоу Мистико»

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