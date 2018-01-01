Шоу Мистико (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.12018, O Grande Circo Místico
Драмы101 мин18+
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Сюжет
Начало двадцатого века. Сын почтенного доктора Фредерик Книпс влюбляется в акробатку Беатрис, разрывает отношения с родителями и на все сбережения покупает передвижной цирк для дамы сердца. Так начинается драматичная история цирковой династии, чье шоу пользуется успехом уже более ста лет.
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Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.2 IMDb
- КДРежиссёр
Карлус
Диегис
- Актёр
Венсан
Кассель
- НЛАктёр
Нуну
Лопеш
- БЛАктриса
Бруна
Линзмейер
- АЖАктёр
Албану
Жерониму
- МШАктриса
Мариана
Шименес
- ДОАктёр
Давид
Огродник
- АФАктёр
Антонио
Фагундес
- АдАктёр
Антонио
де ла Крус
- ЖБАктёр
Жезуита
Барбоза
- МПАктриса
Марина
Провенцано
- ММАктёр
Мигел
Монтейру
- ЖКАктёр
Жулиану
Казарре
- КДСценарист
Карлус
Диегис
- ЛГПродюсер
Луиш
Галван Телеш
- ЖФПродюсер
Жуау
Фонсека
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- РГАктриса дубляжа
Рина
Гришина
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трошин
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- КЛХудожница
Кика
Лопес
- МТМонтажёр
Мэир
Таварес
- ШБКомпозитор
Шико
Буарке ди Олланда
- ЭЛКомпозитор
Эду
Лобо