Шоу Мистико (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Начало двадцатого века. Сын почтенного доктора Фредерик Книпс влюбляется в акробатку Беатрис, разрывает отношения с родителями и на все сбережения покупает передвижной цирк для дамы сердца. Так начинается драматичная история цирковой династии, чье шоу пользуется успехом уже более ста лет.



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