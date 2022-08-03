Школа Монстров: Большой кошмарный Риф (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.32016, Monster High: Great Scarrier Reef
Мультфильм, Фэнтези68 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Учеников школы монстров ждут новые невероятные приключения. Лагуна Блю получает подводные права и приглашает подруг в заплыв на субмарине. Она хочет проверить, действительно ли у школьного бассейна нет дна и в глубинах его таится много опасностей.
СтранаСША
ЖанрМультфильм, Фэнтези
КачествоSD
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- УЛРежиссёр
Уильям
Лау
- ДФРежиссёр
Джан
Фалкенштейн
- ЛГАктриса
Ларисса
Галлахер
- КХАктриса
Кейт
Хиггинс
- ДДАктриса
Деби
Дерриберри
- ССАктриса
Салли
Саффиоти
- АЯАктриса
Америка
Янг
- ИСАктёр
Ивэн
Смит
- ЛКАктриса
Линдси
Каил
- РСАктриса
Рэйчел
Стэман
- ЧЛАктриса
Черами
Ли
- ПРАктриса
Паула
Родс
- НДСценарист
Нина
Дж. Баргел
- МДСценарист
Мередит
Дженнингс-Оффен
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- СККомпозитор
Скотт
Клаузен
- БНКомпозитор
Бекки
Нюбул
- ГМКомпозитор
Гэбриел
Манн