Школа Монстров: Большой кошмарный Риф
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Школа Монстров: Большой кошмарный Риф

Школа Монстров: Большой кошмарный Риф (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.32016, Monster High: Great Scarrier Reef
Мультфильм, Фэнтези68 мин12+

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О фильме

Учеников школы монстров ждут новые невероятные приключения. Лагуна Блю получает подводные права и приглашает подруг в заплыв на субмарине. Она хочет проверить, действительно ли у школьного бассейна нет дна и в глубинах его таится много опасностей.

Страна
США
Жанр
Мультфильм, Фэнтези
Качество
SD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Школа Монстров: Большой кошмарный Риф»