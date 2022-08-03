Шиповник (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.22011, Шиповник
Короткометражка30 мин18+
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О фильме
Дача, жара, тоска. Вера скучает одна с родителями, пока в гости не приезжает двоюродный брат Саша. Он переживает непростой разрыв, но сестричка точно не облегчит его жизнь.
СтранаРоссия
ЖанрКороткометражка
КачествоFull HD
Время30 мин / 00:30
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Нигина
Сайфуллаева
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актёр
Роман
Полянский
- НЛАктриса
Надежда
Лумпова
- АБАктриса
Анжела
Белянская
- СНАктёр
Сергей
Нилов
- МКАктриса
Марианна
Катаева
- ВААктёр
Владимир
Айгистов
- Сценарист
Нигина
Сайфуллаева
- Продюсер
Сергей
Корнихин
- АТПродюсер
Алексей
Титов
- РЖПродюсер
Роман
Журавлев
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ТШХудожница
Татьяна
Шаповалова
- Монтажёр
Нигина
Сайфуллаева
- СЯОператор
Семён
Яковлев