Шиповник
Wink
Фильмы
Шиповник

Шиповник (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.22011, Шиповник
Короткометражка30 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Дача, жара, тоска. Вера скучает одна с родителями, пока в гости не приезжает двоюродный брат Саша. Он переживает непростой разрыв, но сестричка точно не облегчит его жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Короткометражка
Качество
Full HD
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шиповник»