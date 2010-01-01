Шелуха (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Ремейк американского хоррора «Пугало» 1988-го года. Четверо парней и девушка собираются весело провести уик-энд на берегу озера. Но компания даже не добирается до водоема. Из-за влетевших в стекло машины ворон друзья попадают в аварию. Пятеро подростков оказываются одни посреди кукурузного поля, где из примечательного лишь странное пугало. Законы жанра неумолимы: на поле компания заметно редеет. Оставшиеся в живых находят заброшенную ферму, но едва ли она окажется безопаснее странного кукурузного поля. Кто из героев выберется из этого кошмара живым?



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