Шелуха (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.32010, Husk
Ужасы, Триллеры79 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Ремейк американского хоррора «Пугало» 1988-го года. Четверо парней и девушка собираются весело провести уик-энд на берегу озера. Но компания даже не добирается до водоема. Из-за влетевших в стекло машины ворон друзья попадают в аварию. Пятеро подростков оказываются одни посреди кукурузного поля, где из примечательного лишь странное пугало. Законы жанра неумолимы: на поле компания заметно редеет. Оставшиеся в живых находят заброшенную ферму, но едва ли она окажется безопаснее странного кукурузного поля. Кто из героев выберется из этого кошмара живым?
Шелуха смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb
- БСРежиссёр
Бретт
Симмонс
- ДГАктёр
Девон
Грайе
- УЧАктёр
Уэс
Чэтэм
- СТАктёр
С.Дж.
Томасон
- ТСАктриса
Таммин
Сурсок
- БИАктёр
Бен
Истер
- ДСАктёр
Джош
Скипворт
- НТАктёр
Ник
Туссэн
- МКАктёр
Майкл
Корнелисон
- АХАктёр
Аарон
Харполд
- КРАктриса
Кэндис
Роуз
- БССценарист
Бретт
Симмонс
- Продюсер
Моше
Дайамант
- Продюсер
Кортни
Соломон
- Продюсер
Стефани
Калеб
- ЛДПродюсер
Лимор
Дайамант
- АСХудожница
Алексис
Скотт