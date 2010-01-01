Шелуха
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Шелуха

Шелуха (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.32010, Husk
Ужасы, Триллеры79 мин18+

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Сюжет

Ремейк американского хоррора «Пугало» 1988-го года. Четверо парней и девушка собираются весело провести уик-энд на берегу озера. Но компания даже не добирается до водоема. Из-за влетевших в стекло машины ворон друзья попадают в аварию. Пятеро подростков оказываются одни посреди кукурузного поля, где из примечательного лишь странное пугало. Законы жанра неумолимы: на поле компания заметно редеет. Оставшиеся в живых находят заброшенную ферму, но едва ли она окажется безопаснее странного кукурузного поля. Кто из героев выберется из этого кошмара живым?

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb