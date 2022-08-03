Мультфильм Щенячий патруль в кино (2021)

Добро пожаловать в Бухту! За спокойствие местных жителей здесь отвечает команда хвостатых спасателей: Райдер, Гонщик, Маршалл, Крепыш, Рокки, Зума и Скай. Однажды им поступает тревожный звонок из соседнего Города приключений, где пропадают собаки, а власть захватил злодей по имени Хамдингер. Щенячий патруль спешит на вызов, чтобы помешать коварным планам хитрого мэра и спасти животных.

