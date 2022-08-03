Мультфильм Щенячий патруль в кино (2021)
8.52021, PAW Patrol: The Movie
Мультфильм, Семейный82 мин6+
О фильме
Добро пожаловать в Бухту! За спокойствие местных жителей здесь отвечает команда хвостатых спасателей: Райдер, Гонщик, Маршалл, Крепыш, Рокки, Зума и Скай. Однажды им поступает тревожный звонок из соседнего Города приключений, где пропадают собаки, а власть захватил злодей по имени Хамдингер. Щенячий патруль спешит на вызов, чтобы помешать коварным планам хитрого мэра и спасти животных.
СтранаКанада, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- КБРежиссёр
Кэллан
Брункер
- ИААктёр
Иэн
Армитедж
- ММАктриса
Марсаи
Мартин
- РПАктёр
Рон
Пардо
- Актриса
Яра
Шахиди
- ККАктриса
Ким
Кардашьян
- РПАктёр
Рэндалл
Пак
- Актёр
Дэкс
Шепард
- Актёр
Тайлер
Перри
- ДКАктёр
Джимми
Киммел
- УБАктёр
Уилл
Брисбин
- КБСценарист
Кэллан
Брункер
- ББСценарист
Боб
Барлен
- КЧСценарист
Кит
Чэпман
- ДДПродюсер
Дженнифер
Додж
- Продюсер
Питер
Шлессель
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра