Мультфильм Щенячий патруль в кино (2021)

8.52021, PAW Patrol: The Movie
Мультфильм, Семейный82 мин6+

Добро пожаловать в Бухту! За спокойствие местных жителей здесь отвечает команда хвостатых спасателей: Райдер, Гонщик, Маршалл, Крепыш, Рокки, Зума и Скай. Однажды им поступает тревожный звонок из соседнего Города приключений, где пропадают собаки, а власть захватил злодей по имени Хамдингер. Щенячий патруль спешит на вызов, чтобы помешать коварным планам хитрого мэра и спасти животных.

Страна
Канада, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

