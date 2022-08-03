Шаровая молния (фильм, 1965) смотреть онлайн
9.31965, Thunderball
Боевик, Триллер125 мин12+
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О фильме
Террористы из организации «Спектр» захватывают бомбардировщик с двумя атомными бомбами на борту и угрожают взорвать их, если британское правительство не доставит им алмазов на 100 миллионов фунтов стерлингов.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ТЯРежиссёр
Теренс
Янг
- Актёр
Шон
Коннери
- КОАктриса
Клодин
Оже
- АЧАктёр
Адольфо
Чели
- ЛПАктриса
Лучана
Палуцци
- РВАктёр
Рик
Ван Наттер
- ГДАктёр
Гай
Доулмен
- МПАктриса
Молли
Питерс
- МБАктриса
Мартин
Бесвик
- БЛАктёр
Бернард
Ли
- ДЛАктёр
Десмонд
Ллевелин
- РМСценарист
Ричард
Мэйбаум
- ДХСценарист
Джон
Хопкинс
- ДУСценарист
Джек
Уиттингэм
- КМСценарист
Кевин
МакКлори
- АРПродюсер
Альберт
Р. Брокколи
- КМПродюсер
Кевин
МакКлори
- ГЗПродюсер
Гарри
Зальцман
- ССПродюсер
Стэнли
Сопел
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Колесников
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ПМХудожник
Питер
Мартон
- ПЛХудожник
Питер
Ламонт
- ТМОператор
Тед
Мур
- ДБКомпозитор
Джон
Бэрри