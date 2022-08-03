Шаровая молния
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Шаровая молния

Шаровая молния (фильм, 1965) смотреть онлайн

9.31965, Thunderball
Боевик, Триллер125 мин12+

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О фильме

Террористы из организации «Спектр» захватывают бомбардировщик с двумя атомными бомбами на борту и угрожают взорвать их, если британское правительство не доставит им алмазов на 100 миллионов фунтов стерлингов.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шаровая молния»