Шарлотта Грей
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Шарлотта Грей

Шарлотта Грей (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.72001, Charlotte Gray
Триллер, Драма116 мин18+

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О фильме

Случайная встреча с офицером английской разведки заставляет прелестную блондинку Шарлотту стать тайным агентом. А внезапная страсть к английскому летчику, исчезнувшему после ночи любви, ведет ее в оккупированную Францию.

Страна
Великобритания, США, Германия, Австралия
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шарлотта Грей»