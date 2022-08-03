Шарлотта Грей (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.72001, Charlotte Gray
Триллер, Драма116 мин18+
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О фильме
Случайная встреча с офицером английской разведки заставляет прелестную блондинку Шарлотту стать тайным агентом. А внезапная страсть к английскому летчику, исчезнувшему после ночи любви, ведет ее в оккупированную Францию.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДАРежиссёр
Джиллиан
Армстронг
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Джеймс
Флит
- ЭКАктриса
Эбигейл
Круттенден
- ШМАктриса
Шарлотта
МакДугалл
- РПАктёр
Руперт
Пенри-Джонс
- РХАктёр
Роберт
Хэндс
- Актёр
Том
Гудман-Хилл
- МФАктёр
Майкл
Фицджералд
- Актёр
Хью
Росс
- МОАктёр
Мартин
Олдфилд
- ДБСценарист
Джереми
Брок
- СФСценарист
Себастьян
Фолкс
- СКПродюсер
Сара
Кертис
- ДРПродюсер
Дуглас
Рэй
- Продюсер
Роберт
Бернштейн
- ТЛХудожница
Татьяна
Ланд
- СУХудожница
Су
Уайтакер
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- ДБОператор
Дион
Биби
- СУКомпозитор
Стивен
Уорбек