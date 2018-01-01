Wink
Шарлотта Грей
Актёры и съёмочная группа фильма «Шарлотта Грей»

Режиссёры

Джиллиан Армстронг

Gillian Armstrong
Режиссёр

Актёры

Кейт Бланшетт

Cate Blanchett
АктрисаCharlotte Gray
Джеймс Флит

James Fleet
АктёрRichard Cannerly
Эбигейл Круттенден

Abigail Cruttenden
АктрисаDaisy
Шарлотта МакДугалл

Charlotte McDougall
Актриса
Руперт Пенри-Джонс

Rupert Penry-Jones
АктёрPeter Gregory (в титрах: Rupert Penry Jones)
Роберт Хэндс

Robert Hands
АктёрBorowski
Том Гудман-Хилл

Tom Goodman-Hill
АктёрBusiness Man at Party
Майкл Фицджералд

Michael Fitzgerald
АктёрBusiness Man at Party
Хью Росс

Hugh Ross
АктёрPsychiatrist
Мартин Олдфилд

Martin Oldfield
АктёрAssault Course Instructor

Сценаристы

Джереми Брок

Jeremy Brock
Сценарист
Себастьян Фолкс

Sebastian Faulks
Сценарист

Продюсеры

Сара Кертис

Sarah Curtis
Продюсер
Дуглас Рэй

Douglas Rae
Продюсер
Роберт Бернштейн

Robert Bernstein
Продюсер

Художники

Татьяна Ланд

Tatiana Lund
Художница
Су Уайтакер

Su Whitaker
Художница
Джэнти Йэтс

Janty Yates
Художница

Операторы

Дион Биби

Dion Beebe
Оператор

Композиторы

Стивен Уорбек

Stephen Warbeck
Композитор