Шаолинь (фильм, 2011) смотреть онлайн
Сюжет
Жестокий генерал скрывается в шаолиньском монастыре, где ему предстоит искупить грехи и защитить деревню от захватчиков. Джеки Чан в историческом боевике с впечатляющей хореографией драк.
Китай, 1920-е годы. Поле падения империи Цин по всей стране идет противостояние военачальников и республиканского правительства. Генерал Хоу Цзе захватывает и разоряет город Дэнфэн. Монахи из расположенного рядом шаолиньского монастыря поражены жестокостью военных и стремятся помочь голодающим беженцам, лишенным крова. Тем временем Хоу Цзе поглощает гордыня, и он начинает видеть предателей даже среди приближенных. Больше всего он подозревает названного брата Сон Ху, но их обоих предает Цао Мань, заместитель генерала. С раненой дочерью на руках Хоу Цзе ищет помощи в монастыре, а монахи вместе с мудрым поваром принимают его и дают шанс на искупление.
Чем закончится перевоспитание генерала, поведает «Шаолинь», — фильм 2011 года смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.
Шаолинь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Бенни
Чан
- Актёр
Джеки
Чан
- Актёр
Энди
Лау
- Актёр
Николас
Це
- ЮШАктёр
Юй
Шаоцюнь
- ЧЧАктёр
Чэнь
Чжиуй
- ШЯАктёр
Ши
Яньнэн
- ДУАктёр
Джеки
У
- ЮХАктёр
Юй
Хай
- Актриса
Фань
Бинбин
- ШЖАктриса
Шимаду
Жуна
- АЮСценарист
Алан
Юэнь
- КЧСценарист
Кэм
Чон Чан
- Продюсер
Бенни
Чан
- АЛПродюсер
Альберт
Ли
- БЛХудожник
Бен
Лан
- СЧХудожник
Стэнли
Чун
- ЯЧМонтажёр
Яу
Чи-Вай
- ЭПОператор
Энтони
Пунь
- НЭКомпозитор
Николас
Эррера