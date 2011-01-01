Шаолинь (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Жестокий генерал скрывается в шаолиньском монастыре, где ему предстоит искупить грехи и защитить деревню от захватчиков. Джеки Чан в историческом боевике с впечатляющей хореографией драк.



Китай, 1920-е годы. Поле падения империи Цин по всей стране идет противостояние военачальников и республиканского правительства. Генерал Хоу Цзе захватывает и разоряет город Дэнфэн. Монахи из расположенного рядом шаолиньского монастыря поражены жестокостью военных и стремятся помочь голодающим беженцам, лишенным крова. Тем временем Хоу Цзе поглощает гордыня, и он начинает видеть предателей даже среди приближенных. Больше всего он подозревает названного брата Сон Ху, но их обоих предает Цао Мань, заместитель генерала. С раненой дочерью на руках Хоу Цзе ищет помощи в монастыре, а монахи вместе с мудрым поваром принимают его и дают шанс на искупление.



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