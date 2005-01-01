Шантаж (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Единственный способ добиться правды и изменить ход событий - это заставить людей говорить под стволом пистолета. Именно так считает Тэррел, опытный хакер. Он вынуждает высокопоставленных чиновников говорить правду перед видеокамерой, размещая эти откровения в Интернете на сайте «Проект Шантаж».



Каждый новый материал становится главной новостью дня. Скандальных разоблачений ежедневно ждут тысячи людей. Публичный скандал, вызванный «Проектом Шантаж», достигает невероятных размеров. Автора проекта обвиняют в терроризме, за ним охотятся спецслужбы, и очень скоро он сам становится жертвой своего детища.



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