Сезон охоты: Байки из леса (фильм, 2015) смотреть онлайн

Олень Эллиот, такса Сосиска и их друзья сговариваются отучить медведя Буга бояться всего на свете. Услышав у ночного костра байку про Свирепого Волка-Оборотня, гризли совсем потерял покой. Чтобы «спугнуть» напрасные медвежьи страхи, Эллиот и Сосиска снаряжают экспедицию в Тeмный Лес...

