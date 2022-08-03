Сезон охоты: Байки из леса (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.92015, Open Season: Scared Silly
Мультфильм81 мин6+
О фильме
Олень Эллиот, такса Сосиска и их друзья сговариваются отучить медведя Буга бояться всего на свете. Услышав у ночного костра байку про Свирепого Волка-Оборотня, гризли совсем потерял покой. Чтобы «спугнуть» напрасные медвежьи страхи, Эллиот и Сосиска снаряжают экспедицию в Тeмный Лес...
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD, SD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фейсс
- УТАктёр
Уилльям
Таунсенд
- ДЛАктёр
Донни
Лукас
- МШАктриса
Мелисса
Штурм
- ТДАктёр
Тревор
Дивэлл
- БДАктёр
Брайан
Драммонд
- КБАктриса
Кэтлин
Барр
- ГЧАктёр
Гэрри
Чак
- ЛТАктёр
Ли
Токар
- ШЧАктриса
Шеннон
Чан-Кент
- Актриса
Мишель
Мурдокка
- СМСценарист
Стив
Мур
- ДКСценарист
Джилл
Калтон
- ДБПродюсер
Джон
Буш
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- СВАктёр дубляжа
Станислав
Войнич
- МХМонтажёр
Морисса
Хорвитц
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс
- ДЛКомпозитор
Доминик
Льюис