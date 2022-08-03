Wink
Сезон охоты: Байки из леса

Сезон охоты: Байки из леса (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.92015, Open Season: Scared Silly
Мультфильм81 мин6+

Олень Эллиот, такса Сосиска и их друзья сговариваются отучить медведя Буга бояться всего на свете. Услышав у ночного костра байку про Свирепого Волка-Оборотня, гризли совсем потерял покой. Чтобы «спугнуть» напрасные медвежьи страхи, Эллиот и Сосиска снаряжают экспедицию в Тeмный Лес...

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD, SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сезон охоты: Байки из леса»