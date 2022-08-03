Сейчас самое время (фильм, 2012) смотреть онлайн

Тессе семнадцать, и она хочет жить нормальной жизнью. Она мечтает о тех же вещах, что и все подростки. Но что делать, если времени осталось мало? Тесса принимает решение, прожить все, что отмерено, так, чтобы ни одна минута не пропала зря.

