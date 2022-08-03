Сейчас самое время (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сейчас самое время
Сейчас самое время

9.12012, Now Is Good
Драма, Мелодрама98 мин18+

О фильме

Тессе семнадцать, и она хочет жить нормальной жизнью. Она мечтает о тех же вещах, что и все подростки. Но что делать, если времени осталось мало? Тесса принимает решение, прожить все, что отмерено, так, чтобы ни одна минута не пропала зря.

Страна
Великобритания, Франция, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сейчас самое время»