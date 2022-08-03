Сейчас самое время (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.12012, Now Is Good
Драма, Мелодрама98 мин18+
О фильме
Тессе семнадцать, и она хочет жить нормальной жизнью. Она мечтает о тех же вещах, что и все подростки. Но что делать, если времени осталось мало? Тесса принимает решение, прожить все, что отмерено, так, чтобы ни одна минута не пропала зря.
СтранаВеликобритания, Франция, США
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ОПРежиссёр
Ол
Паркер
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- Актёр
Джереми
Ирвин
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актриса
Оливия
Уильямс
- Актриса
Кая
Скоделарио
- ЭКАктёр
Эдгар
Канэм
- ДКАктёр
Джо
Коул
- ДФАктриса
Джулия
Форд
- ДУАктёр
Джулиан
Уэдэм
- ДААктёр
Джозеф
Алтин
- ОПСценарист
Ол
Паркер
- ДДСценарист
Дженни
Даунхэм
- ГБПродюсер
Грэм
Бродбент
- ПЧПродюсер
Питер
Чернин
- ДДПродюсер
Дженни
Даунхэм
- АЛАктриса дубляжа
Аделина
Любская
- АНАктёр дубляжа
Артём
Николаев
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ДРХудожник
Джон
Рейд
- ПЛМонтажёр
Питер
Ламберт
- ЭУОператор
Эрик
Уилсон
- ДОКомпозитор
Дастин
О’Хэллоран