Северный полюс: Открыт на Рождество
Актёры и съёмочная группа фильма «Северный полюс: Открыт на Рождество»

Режиссёры

Дуглас Барр

Douglas Barr
Режиссёр

Актёры

Лори Лафлин

Lori Loughlin
АктрисаMackenzie Warren
Бэйли Мэдисон

Bailee Madison
АктрисаClementine
Дермот Малруни

Dermot Mulroney
АктёрIan Hanover
Пол Стюарт

Paul Stewart
АктёрWilson
Марсия Беннетт

Marcia Bennett
АктрисаBetty
Ава Телек

Ava Telek
АктрисаJenny Hanover
Джеймс Томас

James Thomas
АктёрHarris Hanover
Анана Ридвальд

Anana Rydvald
АктрисаAunt Grace
Элла Роуз Кодерр

Ella Rose Coderre
АктрисаYoung Mackenzie
Донован Скотт

Donovan Scott
АктёрSanta

Сценаристы

Типпи Доброфски

Tippi Dobrofsky
Сценарист
Нил Х. Доброфски

Neal H. Dobrofsky
Сценарист

Продюсеры

Джоэл С. Райс

Joel S. Rice
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Сирина

Актриса дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Радик Мухаметзянов

Актёр дубляжа
Александр Белый

Актёр дубляжа
Ксения Большакова

Актриса дубляжа

Художники

Реал Капуано

Real Capuano
Художник

Монтажёры

Саймон Уэбб

Simon Webb
Монтажёр